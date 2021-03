Fermo per due anni, ora tutti lo vogliono: è tutto pronto per il grande ritorno di Max Allegri

A esser cinici, non poteva scegliere momento migliore per rompere un silenzio piuttosto rumoroso. Avesse saputo di aver pescato la peggior domenica della Juve da dieci a questa parte e che quindi ogni sua sillaba sarebbe stata letta in quella direzione, probabilmente Massimiliano Allegri avrebbe anche evitato. Sta di fatto che s’è ripreso il palcoscenico, quello che inspiegabilmente non occupa da quasi due anni. Passati lontano dal calcio, magari anche per volontà sua in parte, ma pur sempre trascorsi a guardare gli altri allenare. E lui, che per cinque stagioni ai colleghi ha lasciato soltanto le briciole, almeno in Italia, ad aspettare che arrivasse il momento giusto per il grande ritorno.

È arrivato. E oggi tutti vogliono Allegri. Il teorema di Ferrandini applicato al pallone: lascia che ti aspetti per ore, in questo caso per anni, e allora sì vedrai che t’amerà. Nell’estate che arriva è pronto a tornare in panchina? Perfetto, avrà l’imbarazzo della scelta. Lo vuole la “sua” Juventus, o almeno quella parte di essa che non ha mai davvero digerito il divorzio, brusco specie perché nei due anni successivi a Torino si è soprattutto cercato il modo di rinnegare quel lustro fatto di pragmatismo, vittorie e anche diverse belle figure in Europa. Lo punta la Roma, che tra software e suggestioni sfoglia la margherita del suo futuro e da tempo guarda ad Allegri come l’uomo nuovo di un ciclo vincente. Lo corteggia il Napoli, dopo le tante incomprensioni con Gattuso che proprio alla Juve potrebbe soffiare la Champions. Lo desidererebbe anche l’Inter, se non fosse che Conte alla fine vincerà lo scudetto. E i successi sono fatti così: mettono tutti d’accordo. Come Allegri, oggi: a distanza di anni restano negli occhi e nella mente le vittorie. È per questo che ora, all’improvviso, tutti lo vogliono. Chissà chi lo piglia.