Festa Scudetto Inter, Confcommercio Milano: "Locali chiusi, piazze piene in modo incontrollato"

La festa Scudetto dell’Inter ha colpito anche per il mancato rispetto del distanziamento in piazza del Duomo. Portando anche qualche polemica cittadina, per esempio quella sollevata sui propri canali social da Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano: “La gioia dei tifosi interisti è più che comprensibile, lo dico da tifoso. Mi chiedo però perché a Milano sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato. Non voglio giudicare quale delle due scelte sia più giusta per contenere i contagi ma mi stupisce vedere come si usino pesi e misure diverse in una situazione di emergenza comune. Bar e ristoranti non possono aprire i loro locali ma gli viene concesso il solo utilizzo dello spazio esterno. Parchi e piazze invece posso riempirsi in modo incontrollato e senza alcuna precauzione sanitaria. Se ci sono delle regole devono essere rispettate e fatte rispettare”.