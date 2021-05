Finali di Champions, Spagna prima ma a secco da tre anni. L'Inghilterra si avvicina all'Italia

Per il terzo anno consecutivo la Spagna non avrà rappresentanti in finale di Champions League. Un dato che sorprende, vedendo il dominio assoluto degli anni '10, che hanno visto il Real Madrid vincere per 4 volte il trofeo e una il Barcellona, oltre a due finali perse dall'Atlético Madrid. Il paese iberico resta di gran lunga quello con il maggior numero di finaliste (29), al secondo posto l'Italia con 28 mentre l'Inghilterra è terza e sale da 22 a 24. Staccata la Germania, quarta, a 18. Quinto posto per il Portogallo, a 9.