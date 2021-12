Finalmente la Fiorentina ha trovato il regista: già in trattativa per riscattare Torreira

vedi letture

Firenzeviola.it fa il punto sul futuro di Lucas Torreira della Fiorentina: a Firenze l'uruguaiano con tutta probabilità metterà presto le radici, visto che da novembre il club viola è in trattativa per rilevare l’intero cartellino dall’Arsenal per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I rapporti con i Gunners sono buoni e il felice epilogo è dietro l’angolo, per la gioia di Firenze che - dopo le magie di Pizarro nel ciclo Montella - ha finalmente ritrovato dopo tanti anni un regista coi fiocchi.