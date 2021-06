Fiorentina, 4 titolari per il 4-2-3-1 di Gattuso. S. Oliveira ok per la mediana ma occhio ai costi

Sono almeno quattro i titolari che la Fiorentina si appresta ad acquistare nel corso della prossima estate per rispondere alle richieste di Rino Gattuso, richieste che partono dalla scelta del modulo in decisa rottura rispetto al passato. La Fiorentina infatti giocherà col 4-2-3-1 come modulo base, che possa anche trasformarsi all'occasione nel 4-3-3. Per questo serviranno un centrale difensivo, un centrocampista con determinate caratteristiche e almeno due esterni.

Per la mediana va avanti la trattativa per Sergio Oliveira, nonostante la richiesta di 20 milioni più bonus venga ritenuta troppo alta dal club di Commisso. Il portoghese resta comunque il primo obiettivo e la Fiorentina non sembra spaventata dall'inizio dell'Europeo, che in caso di percorso positivo del Portogallo potrebbe anche cambiare le carte in tavola nella trattativa col Porto.