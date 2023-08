Fiorentina, 7 gol in amichevole contro il Sestri Levante: doppietta di Sabiri, debutto per Infantino

La Fiorentina dilaga contro il Sestri Levante, neo promosso in serie C, con il risultato di 7-1 con una formazione di giovani e di debutti. Sblocca Comuzzo al 5' e mette la partita in discesa. Al 13' raddoppio di Sabiri dopo una combinazione con Jovic. Al 20' Kouame provoca l'autorete di Pane e lo stesso ivoriano è bravo al 20' di ribadire in rete un pallone sul quale era scivolato Jovic.

Al 38' nuovo autogol del Sestri con lo sfortunato Parlanti. Nella ripresa Italiano concede 20 minuti a Kokorin al posto di Jovic e il russo ci mette meno di un minuto a segnare il sesto gol mentre Sabiri su punizione arrotonda a sette. Il Sestri sale in un'occasione, in cui Amrabat commette l'unico errore facendo passare l'avversario e Troiano infila il pallone in rete scatenando la gioia dei 30 tifosi liguri presenti.