TMW Leoni al Liverpool, ci siamo. Operazione in chiusura col Parma, affare da 35 milioni

Giovanni Leoni è pronto a salutare l'Italia. Dalle ultimissime raccolte da TMW, infatti, è in dirittura d'arrivo l'operazione fra il Parma ed il Liverpool per il difensore italiano. La fumata bianca era nell'aria già da qualche ora, con il club campione d'Inghilterra che già da questa mattina aveva alzato il pressing con l'idea di chiudere quanto prima l'operazione anche per evitare fastidiosi inserimenti di altre big, italiane ed europee.

Un'operazione importante per il Parma che non si è mai smosso dalla propria valutazione: i Reds hanno messo sul piatto l'offerta giusta che in attesa della definizione di tutti gli ultimi dettagli sarà di 30 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus futuri legati a rendimento e obiettivi. Col giocatore che partirà subito per l'Inghilterra e si metterà a disposizione del tecnico Arne Slot, senza quindi restare un anno in prestito nella società ducale.

Il classe 2006 nato a Roma si appresta così a lasciare la Serie A da giovanissimo, dopo sole 17 presenze (e un gol) nel massimo campionato italiano. Ad attenderlo a Liverpool ci sarà anche Federico Chiesa che al netto delle voci di mercato circa un possibile ritorno in Italia non ha ancora trovato un'altra sistemazione.