Fiorentina, Amrabat ha chiesto scusa a compagni e Italiano: il marocchino convocato per il Torino

Pace fatta tra la Fiorentina e Sofyan Amrabat, dopo il caos di ieri, ultimo giorno di mercato, quando il centrocampista ha spinto per lasciare il club viola e andare al Barcellona. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il giocatore ha infatti chiesto scusa ai compagni e a Italiano ed è stato subito reintegrato e convocato per l'importante sfida di oggi alle 18 in Coppa Italia contro il Torino.