Fiorentina, ancora incerto il futuro di Antognoni. In settimana nuovo incontro

Il futuro alla Fiorentina di Giancarlo Antognoni non è ancora stato scritto. Secondo il Corriere Fiorentino la prossima settimana ci sarà un altro incontro fra il dirigente e il club viola per provare a fare chiarezza. Ad oggi Barone e Commisso gli hanno offerto un nuovo ruolo legato al settore giovanile (con taglio dell’ingaggio), proposta che ovviamente non ha trovato i favori dell’ex capitano. Per questo trovare un punto d’incontro non sarà semplice, anche se le parti ci proveranno la prossima settimana.