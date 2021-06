Fiorentina, attese martedì prossimo a Buenos Aires le visite mediche di Nico Gonzalez

vedi letture

L'ultimo passaggio che sancirà definitivamente il passaggio dell'argentino Nico Gonzalez alla Fiorentina riguarda le visite mediche. Queste, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it attraverso l'entourage dell'esterno offensivo in uscita dallo Stoccarda, si svolgeranno martedì a Buenos Aires, ovvero quando la Nazionale albiceleste tornerà in patria dopo i due impegni in Brasile per la Copa América.