Fiorentina, Barone: "Domani vediamo Italiano: ha un contratto ma dobbiamo parlare in due"

vedi letture

Joe Barone, dg della Fiorentina, parla a Sky Sport. "Per noi è una gara di massimo livello, ci giochiamo tutto. Fa parte della nostra crescita ma l'identità che Italiano ha portato in questa squadra".

Cosa vi siete detti negli incontri col mister?

"Con Vincenzo ho un grande rapporto. Parliamo della vita, di Sicilia ma di statistiche, di gioco, di identità, di pressing, di aver palla nell'area avversaria...".

Non di futuro?

"Ha un altro anno di contratto e poi un'opzione a nostro favore. Domani ci vediamo e parliamo del suo futuro. Penso sia alla Fiorentina ma dobbiamo parlare in due".

Avrebbe preferito vedere Vlahovic in campo?

"Le decisioni sono della Juventus. Ognuno gestisce la sua rosa, noi abbiamo i nostri. Oggi c'è Piatek, poi ci sono anche Arthur e Kokorin pronti".

Piatek può riscattarsi ed essere confermato?

"Kris è un nazionale polacco, si gioca il Mondiale, è una persona seria, che tutte vorrebbero. Domani ci sediamo con lo staff e col mister, parleremo del futuro, del mercato e della nostra rosa. Abbiamo già un'idea, ma non è importante oggi, è difficile dire questo sì e questo no. Domani abbiamo un'idea chiara su tutti i giocatori".