Fiorentina, Benassi e un futuro lontano da Firenze: a gennaio la partenza è certa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marco Benassi è fuori dalla lista della Fiorentina ma è dentro il gioco. Nella prima amichevole dopo lo stop, la squadra viola passa ad Arezzo grazie alla tripletta dell'ex Torino, tuttofare viola che in campionato come in Conference League non è stato messo in lista. Finisce 4-1, ma proprio Benassi ha indirizzato la gara con tre gol nel primo tempo (bellissimo in acrobazia il secondo). Schierato alto a destra ha fatto vedere di esserci, mettendosi in luce e aspettando offerte. Perché il futuro a Firenze è chiuso a prescindere. "Abbiamo parlato da tempo col giocatore - ha detto Pradè a fine gara - e cercheremo una soluzione adeguata. Nel frattempo è bene che giochi e si faccia vedere".