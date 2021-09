Fiorentina, Biraghi: "Viola Park di altissimo livello. Dobbiamo ripagare ciò che fa Commisso"

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato : "Siamo contenti di poter fare questo tour, eravamo tutti curiosi di vedere cosa stava venendo fuori. Devo dire che è un centro sportivo veramente di livello altissimo, forse sarà uno dei più belli d'Europa e del Mondo. Non avevo mai visto niente di simile. Dobbiamo ripagare il presidente per quello che sta facendo. Sarà bello avere vicino i giovani, siamo i loro idoli e vederli da vicino sarà bello, un motivo di orgoglio per noi".