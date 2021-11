Fiorentina, Bonaventura: "Dobbiamo restare concentrati: le partite non sono mai chiuse"

Giacomo Bonaventura, centrocampista viola, nel prepartita di Fiorentina-Sampdoria, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Quando tieni la partita in equilibrio, sull’1-0, devi stare attento perché non è mai chiusa e gli avversari ti posso recuperare facilmente. Bisogna stare sempre attenti quando la partita è ancora viva e cercare quindi di non prendere gol".