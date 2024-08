Fiorentina, buone notizie in vista di Parma: Richardson è già in gruppo

vedi letture

Amir Richardson è stato presentato nel primo pomeriggio dalla Fiorentina poi si è unito alla sua nuova squadra. Di sicuro la presenza di Amrabat, nazionale marocchino come lui, e Ikoné con cui condivide la nazionalità francese avranno agevolato il suo inserimento e nell'allenamento di oggi Richardson era infatti già in gruppo, rivela FirenzeViola. Per lui Commisso ha versato circa 10 milioni di euro più bonus nelle casse dello Stade de Reims: il marocchino è fresco di conquista della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la selezione U23.

Su Amrabat il centrocampista ha detto in conferenza: "Ho parlato con Sofyan, mi ha detto che questo è un club meraviglioso, perfetto se uno vuole raggiungere risultati. Ci ho parlato anche ieri, quando sono arrivato, non so cosa vorrà fare in futuro ma la decisione sta a lui ma sicuramente mi ha parlato molto bene di questa realtà".

Per leggere la conferenza stampa integrale, clicca qui