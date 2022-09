Fiorentina, buone notizie per Italiano in vista dell'Atalanta: Milenkovic è tornato in gruppo

Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano dopo l'allenamento di oggi pomeriggio: Nikola Milenkovic è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque avrà qualche giorno per ritrovare la forma giusta e poter scendere in campo da titolare nella sfida contro l'Atalanta in programma per domenica. A rendere noto il suo rientro è la stessa Fiorentina tramite un post sui social: "Guess who's back", la frase facilmente traducibile in "Guarda chi è tornato".