Fiorentina, Burdisso sul Viola Park: "Cambiamento incredibile per tutto il calcio italiano"

Nicolas Burdisso direttore tecnico della Fiorentina, intervenuto oggi in una diretta Instagram insieme a Fanpage, parla così del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che aprirà i battenti in estate: "Sarà un cambiamento incredibile per tutto il calcio italiano, ti dà la possibilità di avere prima squadra, giovanile e femminile tutti uniti".