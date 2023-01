Fiorentina, Cabral via a gennaio? Sondaggi di Sampdoria e Cremonese per il brasiliano

vedi letture

Quale futuro per Arthur Cabral?. A quasi un anno dal suo arrivo alla Fiorentina, l'attaccante brasiliano non è riuscito ad imporsi in viola. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione negli ultimi giorni è arrivato un doppio sondaggio da Sampdoria e Cremonese. In entrambi i casi si parla di prestito con diritto di riscatto non obbligatorio.