Fiorentina, Callejon ancora in panchina. E l'arrivo di Kokorin non aiuta l'ex Napoli

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina tiene a evidenziare come senza Ribery, venerdì contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli abbia scelto di puntare di nuovo su Eysseric piuttosto che su Callejon, lasciato ancora una volta in panchina. Dopo il 74 minuti giocati contro il Napoli, lo spagnolo è rimasto a guardare per tre partite consecutive e l'impressione - si legge - è che la situazione andrà avanti così per parecchio tempo, a meno di sorprese o di progressi in un ruolo diverso da solito. Con questo modulo un esterno alto è infatti poco funzionale e potrebbe servire, semmai, come mossa a gara in corso, anche se l'allenatore viola ha dimostrato di preferire altre soluzioni come l'innesto di Kouame con Vlahovic. Infine, l'arrivo di Kokorin potrebbe essere un altro problema per Callejon, poiché il russo sembra avergli ulteriormente ristretto gli spazi.