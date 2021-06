Fiorentina, Callejon si interroga sul futuro ma la famiglia vorrebbe restare a Firenze

José Maria Callejon resta in bilico tra la permanenza in viola e un possibile addio dopo una sola stagione al Franchi. Secondo Tuttosport la sua famiglia spinge per restare a Firenze e questo conterà molto nella scelta dell'attaccante che però, d'altro canto, ha intenzione di capire in anticipo se la prossima stagione gli potrà permettere di tornare protagonista o se lo costringerebbe a un altro anno di panchina. Valutazioni in corso, da ambo le parti.