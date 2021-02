Fiorentina, Castrovilli: "Sapevo che Vlahovic sarebbe esploso. Pochi forti come Eysseric"

"L'esplosione di Vlahovic? Sapevo che Dusan sarebbe esploso, gli ho sempre parlato di questo, perché ha grandi doti, è giovane e forte. Non deve fermarsi qui ma ha le potenzialità per diventare un top". Parla così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno Toscana soffermandosi sull'attaccante viola ma su Eysseric: "Ho un bellissimo rapporto. E quando ci alleniamo stravedo per le sue giocate, forti così tecnicamente ce ne sono pochi e sono felicissimo per il gol e questo suo buon momento perché se lo merita. E’ stato tanto senza giocare e sono felice che abbia preso questa rivincita. Con lo Spezia ci siamo parlati ci siamo detti. Ora dobbiamo cambiare la partita".