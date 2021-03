Fiorentina, Castrovilli: "Sogno la Champions. Nazionale? Mancini dà fiducia a noi giovani..."

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky del suo momento in viola e naturalmente dei sogni azzurri per il proprio futuro: "Sono soddisfatto della mia stagione. Sono stato un po' discontinuo, e per questo sono dispiaciuto. In questi ultimi due mesi cercherò di dare il massimo. La critica mi fortifica, mi aiuta a migliorare. E' normale che ci siano, anche se a volte sono troppe. Ribery è una persona eccezionale, umile ed è un fuoriclasse. Sia dentro il campo che fuori ti dà mille consigli. Mi dice sempre di tirare da fuori area e che ho un gran tiro".

Sull'Italia e Mancini: "Mancini dà fiducia a noi giovani. E questo è importante perché ti fa capire che lui convoca chi merita di andare in Nazionale".

Sulla società: "Il presidente ha voglia di fare bene a Firenze. Mi metto nei panni dei piccoli che stanno crescendo che si potranno allenare nello stesso impianto della prima squadra. Vorrei essere un esempio per loro".

Sui sogni: "Giocare la Champions".