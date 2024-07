Fiorentina, colpo Colpani. La prima foto del centrocampista con la maglia viola

Attraverso i suoi canali social, la Fiorentina ha pubblicato la prima foto di Andrea Colpani con la maglia viola. Il centrocampista classe '99 è arrivato questa sera a Firenze per svolgere le visite mediche presso la Clinica Fanfani. Fortemente voluto dal nuovo allenatore gigliato Raffaele Palladino, il centrocampista della Nazionale arrivato dal Monza in prestito oneroso (quattro milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a dodici già domani raggiungerà i suoi nuovi compagni nella tournée inglese a Preston.

Dell'acquisto di Colpani, intervistato da 'Radio FirenzeViola', ne ha parlato quest'oggi il direttore sportivo Oreste Cinquini. Queste le sue dichiarazioni sull'ormai ex calciatore del Monza e non solo: "Mi sembra un buon giocatore e Palladino a quanto pare ha spinto molto per avere il giocatore. Mi sembra strano che il Monza lasci un giocatore così con questo tipo di formula. La Fiorentina ha preso anche Valentini, ma numericamente ci sono problemi in mezzo al campo con i soli Mandragora e Bianco. Dietro c'è Pongracic, ma ancora manca qualcosa e in porta Christensen non è risultato quello che doveva essere. Colpani-Kean-Pongracic acquisti da squadra ambiziosa? Se si vuole migliorare l'ottavo posto e tre finali non è abbastanza. La Fiorentina deve ancora completare la rosa e soprattutto c'è un allenatore nuovo"