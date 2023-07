Fiorentina, Commisso alla squadra: "Benvenuti al Viola Park. Sarà la vostra nuova casa"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, tramite dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale dei viola, ha voluto augurare a tutti i giocatori un benvenuto all'interno del nuovissimo Viola Park: "Voglio dare il benvenuto a tutti, calciatori, staff e dipendenti, in quella che da oggi sarà la vostra nuova casa. Abbiamo messo a vostra disposizione un Centro Sportivo che è sicuramente un’eccellenza dal punto di vista di strutture, servizi e tecnologia non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale.

Oggi sarete i primi a calcare i campi sui quali vi allenerete e nei prossimi giorni arriveranno anche la Squadra Femminile e la Primavera e, a seguire, tutte le squadre del settore giovanile. Voglio fare un augurio a tutti voi per questa nuova stagione che inizia oggi e dirvi che ci vedremo presto, quando inaugureremo tutti insieme il Viola Park”.