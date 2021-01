Fiorentina, Commisso criticato negli USA: pronta la riduzione degli investimenti per i Cosmos

vedi letture

Mentre a Firenze Rocco Commisso ha messo in ponte numerosi investimenti per la sua Fiorentina tra calciomercato e il nuovo centro sportivo, negli USA il patron viola è al centro di numerose critiche in relazione alla sua gestione dei New York Cosmos, storico club della metropoli a stelle e strisce inscritto alla NISA il campionato alternativo alla MLS.

Stando a quanto riportato dal The Athletic, infatti, la società della famiglia Commisso che gestisce i Cosmos avrebbe deciso di ridurre gli investimenti a seguito della crisi economica globale dovuta alla pandemia di Covid-19, tanto che la stampa statunitense avrebbe accusato il numero uno di Mediacom di mettere in secondo piano la franchigia newyorkese.