Fiorentina, comunicato dei tifosi: "Lavorate per mantenere le promesse fatte"

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha rilasciato un comunicato sulla conferenza stampa di ieri della Fiorentina, commentando così le parole dei dirigenti Pradè e Ferrari. Di seguito il comunicato:

"Abbiamo atteso la conferenza stampa dopo la rabbia e la delusione per ciò che è andato in scena ad Atene, per esprimere un nostro punto di vista.

Abbiamo preso atto delle “scuse” del Presidente Rocco Commisso e dei Dirigenti Viola per quanto avvenuto nel post e nei giorni successivi alla partita e della delusione per il piazzamento all’ottavo posto in campionato.

L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club e gli oltre 150 viola club associati invitano il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le “promesse fatte”. Queste potranno essere verificate soltanto in itinere ma sin da adesso diciamo che non potranno essere accettate eventuali giustificazioni al venir meno delle stesse. Vogliamo interpretare le comunicazioni di ieri e le modalità stesse con cui sono state esternate, uno spartiacque rispetto a quanto avveniva in un recente passato,

Ci auguriamo fortemente che questa politica conciliatrice, possa rinsaldare, ove ve ne fosse bisogno, i rapporti tra la società e tutto il “mondo “ Fiorentina, tifoseria organizzata compresa . Buon Lavoro".