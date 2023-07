Fiorentina, con Igor che può partire occhi su un giovane del Tolosa, il 2001 Rouault

Igor potrebbe lasciare la Fiorentina, con diverse squadre interessate a lui tra Spagna e Inghilterra, motivo per cui la Fiorentina si guarda intorno e sonda alcune opzioni come possibile sostituto del centrale brasiliano. Come rivela FirenzeViola, uno dei nomi sondati in casa viola è quello di Anthony Rouault, difensore classe 2001 del Tolosa e pezzo pregiato del mercato francese.

In scadenza nel 2024, il Tolosa ha aperto alla cessione del difensore quest'estate e in Francia è forte l'interesse del Marsiglia. Non solo i viola, dunque, sul difensore, con cui la Fiorentina ha avuto già i primi contatti.