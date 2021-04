Fiorentina, contatti col Marsiglia: chiesto uno sconto sui 12 milioni pattuiti per Lirola

vedi letture

Pol Lirola sta ben figurando in queste ultime partite con l'Olympique Marsiglia, convincendo l'allenatore Sampaoli a puntare su una sua riconferma dalla Fiorentina. La volontà del laterale spagnolo è di rimanere in Ligue 1, ma senza piazzamento Champions i francesi non potrebbero permettersi i 12 milioni pattuiti per il suo riscatto. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, in queste ore i dirigenti del Marsiglia avrebbero avviato i contatti con quelli della Fiorentina per ottenere uno sconto.