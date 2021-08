Fiorentina, da Marsiglia danno Lirola vicino all'OM: bozza d'accordo tra i club

Pol Lirola è in Francia, per motivi personali. Ma potrebbe restarci se Olympique Marsiglia e Fiorentina trovassero l'accordo per un trasferimento del terzino spagnolo in Provenza. L'operazione è vicina alla conclusione secondo La Provence: i due club hanno una bozza d'intesa sulla base di 12 milioni di euro e adesso starebbero discutendo sulla rateizzazione del pagamento, con i francesi che chiedono una dilazione e i viola che invece vorrebbero tutto subito.