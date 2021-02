Fiorentina, dal Sudamerica: Caceres obiettivo del Penarol per l'estate

Notizia di mercato direttamente dal Sudamerica che riguarda un giocatore viola: secondo quanto riferisce la versione online del noto quotidiano Marca (la pagina dedicata al mercato sudamericano), il Penarol sarebbe infatti sulle tracce di Martin Caceres, il cui contratto con la Fiorentina scadrà al termine di questa stagione dopo due anni di militanza in viola. Per "el pelado" sarebbe un ritorno in Uruguay e in particolare nella capitale Montevideo, dove Caceres ha giocato da giovane Defensor Sporting prima di sbarcare definitivamente in Europa.