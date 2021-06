Fiorentina, dalla Russia: Kokorin in bilico. L'attaccante potrebbe partire dopo soli 6 mesi

vedi letture

Novità importanti sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin: secondo quanto riportato da Sport-Express.ru numerosi club russi e mediorientali hanno manifestato in queste settimane l’interesse per l’attaccante viola nell’ottica di un trasferimento in estate e - riporta sempre il portale - al club gigliato non dispiacerebbe lasciar partire il calciatore russo, anche se solo a fronte di una cifra adeguata.