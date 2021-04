Fiorentina, di nuovo derby di Milano per Milenkovic. Il no al rinnovo ha abbassato il prezzo

L'estate 2021 rischia di assomigliare molto a quella di dodici mesi prima per quanto riguarda il futuro di Nikola Milenkovic. Oggi come allora il difensore serbo della Fiorentina nel mirino di Inter e Milan, ma a far la differenza c'è la certezza che non rinnoverà il suo contratto con i viola. E non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la scelta di chiudere il rapporto con la società di Rocco Commisso con un accordo valido solo fino al giugno 2022 ha fatto crollare la valutazione del cartellino dell'ex Partizan Belgrado al di sotto dei 25 milioni di euro.

In questo quadro tornano di moda le due milanesi, entrambe sicure protagoniste della prossima edizione della Champions League. In rossonero Milenkovic ritroverebbe Stefano Pioli, tecnico con il quale emerse proprio al Franchi, mentre in nerazzurro avrebbe la possibilità di lavorare non solo con un allenatore come Antonio Conte ma anche con qualche competitor in meno visto che a fine stagione sia Ranocchia che Kolarov saluteranno la Pinetina.