Fiorentina, Dodo è arrivato a Firenze. Visite svolte stamattina a Roma, domani sarà a Moena

vedi letture

Il terzino brasiliano Dodo è arrivato a Firenze, dopo aver svolto in mattinata le visite mediche, ed è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il giocatore andrà adesso in albergo e domani mattina partirà per Moena, raggiungendo il resto della squadra in ritiro in Trentino.