Fiorentina, Dodo è tornato a lavorare sul campo. Nico Gonzalez regolarmente in gruppo

Arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina dove la squadra di Italiano è tornata ad allenarsi questo pomeriggio, dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, la grande novità riguarda Dodo: il brasiliano è tornato a lavorare sul campo dopo l'infortunio muscolare rimediato contro il Bologna. Non ha lavorato insieme agli altri, però è sicuramente una buona notizia per Vincenzo Italiano che vede il suo terzino destro fare passi in avanti. Per quanto riguarda invece gli altri acciaccati, Nico Gonzalez si è allenato regolarmente con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la gara contro gli Hearts. Invece Riccardo Sottil si è allenato ancora a parte e ha svolto lavoro differenziato, sintomo che non è ancora a pieno regime. Si ricorda che per la gara di giovedì la Fiorentina non avrà a disposizione Ikone, squalificato.