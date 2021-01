Fiorentina, domani è il giorno del russo Kokorin. Riprende quota Malcuit

L'ex Spartak Mosca farà le visite a Roma. Piace Malcuit

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Fiorentina attende l'arrivo di Aleksandr 'Sasha' Kokorin, l'attaccante russo acquistato per circa 4 milioni dallo Spartak Mosca. Il giocatore famoso per il suo talento ma anche per le sue intemperanze extra sportive sbarcherà domani con un volo privato a Roma dove effettuerà le visite mediche nella clinica di Villa Stuart. Dopodiché Kokorin dovrebbe raggiungere in serata a Firenze. Martedì sarà il giorno della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024 a 1,7 milioni a stagione e dell'inizio della sua prima avventura lontano dalla Russia: per sua stessa ammissione gli servirà almeno un mese per essere pronto. ''Rischio di troppa concorrenza in attacco con l'arrivo di Kokorin? Meglio avere un giocatore di grande esperienza e doti tecniche visto che la stagione è lunga - le parole di Cesare Prandelli a Sky - Si tratta di un giocatore che avrà bisogno di un periodo di ambientamento. Se arriva, dato che ancora non c'è l'ufficialità, sarò contento perché si tratta di un elemento di qualità''. Per quanto riguarda la fascia tornano a risalire le quotazioni del napoletano Kevin Malcuit dopo che nei giorni scorsi dalla stessa Fiorentina erano arrivate smentite circa un interesse verso il giocatore francese naturalizzato marocchino. (ANSA).