Fiorentina, domani le visite mediche di Nico Gonzalez: 23 milioni più 4 di bonus allo Stoccarda

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna analizza la situazione di Nico Gonzalez. Domani, quando in Italia sarà tardo pomeriggio, si sottoporrà nel ritiro di Ezeiza alle visite mediche per diventare un calciatore della Fiorentina. Commisso ha accelerato per evitare l'inserimento da parte del Brighton e di altri club, ma l'argentino ha sempre voluto i viola. 23 milioni di euro più 4 di bonus allo Stoccarda, 2,5 a salire per 5 anni per Nico Gonzalez. Sicuramente per il classe '98 le pressioni non mancheranno visto che diventerà l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina.