Fiorentina, dopo Pasqua Commisso rientrerà in Italia: supporto alla squadra e impegni in agenda

Rocco Commisso si prepara al ritorno in Italia per stare vicino alla squadra in questo momento del campionato delicato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi gli impegni in agenda. Il numero uno della Fiorentina, oltre dare supporto in prima persona ai ragazzi di Beppe Iachini, dovrà anche seguire la questione legata alle infrastrutture con l'esito del ricorso presentato per il centro sportivo di Bagno a Ripoli.