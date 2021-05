Fiorentina, Dragowski: "Oggi siamo più vicini alla salvezza. A Cagliari daremo tutto"

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali social del club in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari: "Per noi la situazione non era chiara, ancora non siamo al sicuro ma è una vittoria importante che ci avvicina alla salvezza. Siamo contenti ma dobbiamo dare tutto fino alla fine. La parata su Correa sullo 0-0? Quello è il mio lavoro, sono lì per questo. Per il resto devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato nella partita di sabato. Però adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di mercoledì, testa a Cagliari".