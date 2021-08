Fiorentina, due club su Pezzella: Torino e Cagliari seguono il difensore argentino

Mercato in fermento per il Torino. I granata sono alla ricerca di elementi per rinforzare la difesa di mister Ivan Juric. Fra i profili sondati, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche German Pezzella. Il centrale argentino andrà in scadenza a giugno 2022 ed è un giocatore di esperienza che può far comodo al tecnico croato. Sull'ex Betis, che presto avrà un confronto con Vincenzo Italiano, ci sarebbe però anche il Cagliari.