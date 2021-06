Fiorentina, è il giorno di Italiano: oggi il tecnico dello Spezia parlerà con Robert Platek

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna analizza la situazione che riguarda Vincenzo Italiano. Oggi il tecnico dello Spezia parlerà con Robert Platek, ma non sarà un atto formale perché il club è molto irritato. I viola sono pronti a pagare la clausola rescissoria da un milione di euro, ma la vicenda sarà risolta con uno o due dei suoi giocatori che verranno dirottati in Liguria. Oltre a Saponara, potrebbe essere regalato il cartellino di Luca Ranieri. Commisso insomma farà di tutto per non rovinare i rapporti con una società amica.