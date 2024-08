TMW Fiorentina, ecco il nuovo portiere: in chiusura l'arrivo di De Gea

vedi letture

La Fiorentina ha un nuovo portiere titolare. I contatti delle ultime ore hanno infatti portato alla fumata bianca, con l'esperto David De Gea che nelle prossime ore sarà annunciato dal club di Rocco Commisso. Le parti hanno trovato gli accordi del caso ed entro domani definiranno gli ultimissimi dettagli per lo sbarco del numero uno spagnolo, ex di Atletico Madrid e Manchester United, alla corte di Raffaele Palladino.

I dettagli dell'operazione De Gea-Fiorentina

Una trattativa durata un paio di settimane che ha trovato la fumata bianca nel pomeriggio di oggi, col giocatore spagnolo che arriverà da svincolato (è stato fermo tutta la passata stagione, ndr) e firmerà un contratto di un anno con opzione per quello successivo. L'ex United ha quindi superato tutti gli altri concorrenti per la porta viola, su tutti Turati del Sassuolo e Juan Musso dell'Atalanta.

Intanto Terracciano è sempre più in direzione Monza

Parallelamente i dirigenti gigliati, scatenati in queste caldissime ore di calciomercato, stanno portando avanti la trattativa col Monza per la cessione di Pietro Terracciano. Il portiere titolare del ciclo di Vincenzo Italiano è così prossimo all'addio alla maglia viola per raccogliere la pesante eredità lasciata da Michele Di Gregorio, passato nelle scorse settimane dai brianzoli alla Juventus.