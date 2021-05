Fiorentina, Eysseric via a parametro zero: il Brest pronto all'offerta

Il Brest, club che è riuscito a mantenere il proprio posto in Ligue 1 sul filo del rasoio arrivando 17° in campionato, è interessato a Valentin Eysseric, calciatore in scadenza di contratto con la Fiorentina che non rinnoverà il proprio accordo con i viola. A riportarlo è L'Equipe.