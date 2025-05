Fiorentina, Ferrari: "Amarezza per l'eliminazione. Rinnovo Palladino? Primo passo"

Nel pre-partita della sfida contro il Venezia, il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il dirigente viola ha commentato il momento della squadra, reduce da un'eliminazione europea, sottolineando la crescita del club e l'importanza delle ultime partite di campionato per centrare una qualificazione europea. Ferrari ha anche fatto il punto sugli infortunati e sulle strategie future del club, a partire dalla guida tecnica.

Direttore, come si metabolizza la delusione per l'eliminazione e come si guarda a questo finale di stagione?

"L'eliminazione porta con sé un po' di delusione, però c'è anche da considerare la crescita di questo club negli ultimi tre anni, anche a livello europeo. Ora, soprattutto, c'è un finale di campionato in cui la Fiorentina è in corsa per la qualificazione alle competizioni europee. La partita di giovedì lascia sicuramente grande amarezza a tutti, però quello che dobbiamo fare è pensare a ciò che ci aspetta adesso. Ci sono queste tre partite. Essere arrivati a tre gare dalla fine a giocarci ancora l'Europa significa che abbiamo dato tutto quello che potevamo, ma dovremo dare ancora di più in queste ultime sfide."

Oggi ci sono assenze importanti, come Kayode. Quali sono le condizioni dei giocatori indisponibili?

"Oggi manca Kean, è un'assenza importante, un giocatore fondamentale per noi, lo dicono i numeri. Come sta il ragazzo? Ha alle spalle una partita da 130 minuti, con affaticamenti vari; c'è chi è riuscito a recuperare meglio e chi no. Lui, insieme a Gudmundsson e anche Cataldi, che abbiamo fuori, sono tre pedine importanti. Speriamo che almeno i primi due ce la facciano per domenica."

Si punta sulla continuità, a partire dal rinnovo del tecnico Palladino. Sarà l'unica conferma?

"È una Fiorentina che vuole andare avanti nel segno della continuità, c'è stato il rinnovo di Palladino fino al 2027, ma questa non sarà l'unica conferma per la stagione. Ci sono tante situazioni da valutare. Dobbiamo finire la stagione, abbiamo già preparato una serie di scenari e poi vedremo bene cosa portare avanti. Con il mister abbiamo voluto fare questo primo passo, che ci vede tutti uniti e convinti di quello che stiamo facendo. Poi andremo a valutare le altre situazioni."