Fiorentina, finita la telenovela Italiano: l'annuncio dopo la rescissione con lo Spezia

La telenovela sulla panchina della Fiorentina è destinata finalmente ad esaurirsi: ancora questione di poche ore e sarà tempo di annunci ufficiali, con al centro della scena Vincenzo Italiano. L'allenatore nato a Karlsruhe è pronto ad accettare la proposta di Commisso per mezzo di Barone e Pradè, un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un lauto bonus in caso di arrivo in Europa. Si lascia alle spalle lo Spezia con cui rescinderà nelle prossime ore (previa pagamento di clausola rescissoria) dopo averlo condotto trionfalmente alla salvezza targata bel gioco nella sua prima stagione di Serie A, conquistata da lui stesso un anno prima. Un addio che nelle intenzioni di tutti non doveva essere così, viste le felici premesse, ma che l'accelerazione viola ha reso tale, burrascoso e anticipato. I titoli di coda, insomma, non si rivelano all'altezza del resto del film. In queste ore sarà celebrato un divorzio discusso, che porterà qualche strascico soprattutto nella piazza di La Spezia (da immaginarsi accoglienze poco accomodanti in futuro): non appena sarà ufficialità la risoluzione contrattuale, a stretto giro di posta arriverà anche la comunicazione della Fiorentina che potrà così annunciare la firma su un contratto che vede già le parti tutte d'accordo, così come lo sono nella volontà di inaugurare un nuovo ciclo tecnico. La Liguria ormai è alle spalle: nel futuro di Italiano, almeno per un po', ci sarà solo la Toscana e il colore viola.