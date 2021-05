Fiorentina, forte interesse dell'Inter per Milenkovic. Ci sono anche City e United

Non sono previste novità per il futuro di Nikola Milenkovic con la Fiorentina. Il serbo ha deciso di lasciare i viola con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto e per questo anche i dirigenti del club di Commisso stanno iniziando a valutare le possibili trattative in uscita. Sul difensore è forte l'interesse dell'Inter in Italia. Mentre all'estero sia Manchester United che City starebbero valutando il suo acquisto. A riportarlo è La Nazione.