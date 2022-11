Fiorentina, Gonzalez è tornato in città. "Come sto? Male. Ora voglio stare con la famiglia"

Nico Gonzalez è tornato a Firenze dopo il nuovo infortunio patito ieri con l'Argentina in Qatar. Come mostrano le immagini in anteprima del TgR Rai Toscana, l'attaccante della Fiorentina è passato quest'oggi da Peretola per poi iniziare il suo percorso di recupero in Toscana nei prossimi giorni. "Come sto? Male. Adesso voglio stare con la mia famiglia. Fiorentina? Penso a rimettermi in gioco, vediamo come continuo".