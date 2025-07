Ufficiale Cavese, il terzino 19enne Francesco Cinque rescinde il contratto: è svincolato

La Cavese comunica la separazione dal giovane terzino italiano Francesco Cinque: rescissione consensuale del contratto che lo legava al club. Il giocatore è ora dunque svincolato.

Questo il comunicato del club: "Cavese 1919 Srl rende noto l’interruzione consensuale del rapporto lavorativo con il difensore Francesco Cinque. A Francesco va da parte del Club un ringraziamento speciale per l’attaccamento mostrato ai nostri colori, oltre all’augurio di raggiungere nel prosieguo della carriera i migliori traguardi professionali e personali. Buona fortuna Francesco!".

Terzino destro classe 2006, il diciannovenne di Scafati è cresciuto nel settore giovanile della Cavese e ha giocato in prestito lo scorso anno al Pompei. In Serei D ha collezionato 18 presenze in campionato, più una in Coppa Italia di categoria. L'anno precedente con la Cavese invece ancora in D aveva giocato in totale 21 partite, dopo l'esordio dell'anno prima fra i grandi. In totale Cinque lascia la Cavese dopo aver centrato 23 presenze fra il 2023 e il 2024.