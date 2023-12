Fiorentina, i convocati di Italiano per la Roma: torna Nico Gonzalez

Nico Gonzalez c'è e come anticipato da Vincenzo Italiano è inserito nella lista dei venticinque convocati della Fiorentina per la trasferta di domani contro la Roma. Il tecnico viola ritrova l'argentino e il compagno Lucas Martinez Quarta, out per squalifica in Coppa Italia, oltre a Jonathan Ikoné, che ha smaltito la febbre.

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, N. Pierozzi, Quarta, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Mandragora, Bonaventura.

Attaccanti: Gonzalez, Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone.