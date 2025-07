Fiorentina, i nomi per il centrocampo: in cima c'è Larsson, occhio a Nicolussi Caviglia

vedi letture

Dopo il recente rifiuto di Adrian Bernabé, la dirigenza della Fiorentina guarda altrove per regalare a Stefano Pioli un centrocampista di alto livello. Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, servirà però pazienza per centrare gli obiettivi prefissati. Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di Hugo Larsson, promettente talento svedese di 21 anni in forza all'Eintracht Francoforte. Per un colpo di questa portata, la Fiorentina dovrà muoversi con calma e circospezione, tessendo la tela giusta per convincere il club tedesco e il giocatore.

Il centrocampo è senza dubbio il reparto su cui si concentra maggiormente l'attenzione del mercato viola. Oltre ai colpi da realizzare, la dirigenza dovrà gestire anche i rinnovi contrattuali e valutare attentamente i giovani in rampa di lancio come Richardson e Ndour. Non è escluso, inoltre, che si possano aggiungere altri acquisti per completare il reparto. E in tal senso il nome di Hans Nicolussi Caviglia è da tenere d'occhio.

La Fiorentina vuole costruire una mediana di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione, garantendo a Pioli le pedine giuste per il suo scacchiere. Il Corriere dello Sport, sempre per il centrocampo, ha riportato anche dell'interesse per Ismael Bennacer del Milan a Kristjan Asllani dell'Inter.