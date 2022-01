Fiorentina, i viola puntano alla conferma di Odriozola ma il Real potrebbe riportarlo in Spagna

vedi letture

La Fiorentina ha intenzione di confermare Alvaro Odriozola anche per la prossima stagione e nelle prossime settimane parlerà con il Real Madrid per trattare l'eventuale rinnovo del prestito o addirittura aprire ad un acquisto a titolo definitivo. Il giocatore è seguito da molte società in vista della prossima stagione, tra cui il Villarreal. Ma il vero ostacolo per i viola è la possibilità che l'esterno torni al Real Madrid per restarci, visto che i Blancos stanno seguendo la sua evoluzione e che hanno un contratto in vigore fino al 2024. A riportarlo è Tuttosport.